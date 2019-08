'El Sueño de Toledo' se hace realidad Estreno del espectáculo 'El Sueño de Toledo'. / Puy du Fou El público aclama la puesta en escena del primer espectáculo norturno estrenado por Puy du Fou España, en el que se narran 1.500 años de historia ELENA MARTÍN LÓPEZ Madrid Sábado, 31 agosto 2019, 07:58

Antonio no sabía a lo que venía. Le dijeron que iba a ver el espectáculo más grande de España, que se llama 'El Sueño de Toledo' y que narra 1.500 años de historia, desde los Reyes Godos, hasta la llegada del ferrocarril a la Ciudad Imperial, pero no se imaginaba cómo sería. Hace tres meses oyó hablar por primera vez de Puy Du Fou y aún se pelea con la pronunciación del nombre del parque, cuya existencia le era ajena a pesar de llevar funcionando al otro lado de los Pirineos 40 años, más de los que él tiene. ¿Sus expectativas? «No tengo, me dejo sorprender». Su mujer Feli, que le acompañó en esta aventura, opinaba parecido: «Con lo poco que sabemos no podemos predecir cómo será, pero creo que nos sorprenderá».

Ambos venían de Madrid, aunque ella nació en un pueblo de Toledo y por eso le hacía especial ilusión asistir al estreno. Sus entradas fueron solo dos de las 4.000 que permite el aforo del recinto y que se agotaron para esta primera actuación.

Como ellos, gran parte de los asistentes no sabían que para construir este espectáculo se ha necesitado un escenario de cinco hectáreas, 3.900 metros cuadrados de decorados, 1.200 disfraces, 800 proyectores de luz, 60 surtidores de agua y 28 proyectores de vídeo. Tampoco que los 2.000 personajes que aparecen en escena están representados únicamente por 185 actores que, tras pasar un casting donde se evaluaron sus habilidades de resistencia, baile, combate y acrobacia, se han estado formando durante meses, algunos incluso en Francia. De saberlo, probablemente más de uno pensaría que se trata de una película de efectos especiales.

Esa es la magia que profesa Puy du Fou: crear funciones donde prime la sorpresa y la espectacularidad y «que lleguen al corazón de las personas». Para lograr un objetivo tan osado, la música, compuesta específicamente para la ocasión y que ha corrido a cargo de Orquesta Sinfónica de Londres, es fundamental.

Aplausos de emoción

Antes de ocupar asiento, la pareja –al igual que cientos de personas, algunas tan conocidas como Pepe Rodríguez Rey, cocinero español y jurado de 'MasterChef'- se dejó ver por 'El Arrabal', la zona de restauración que permanece abierta desde dos horas antes del comienzo de la representación y hasta dos horas después y que está inspirada en una aldea medieval.

Pero a las 21:45, la oscuridad anunció el comienzo del espectáculo y se hizo el silencio. Pasó Recaredo, pasó Carlos I, la reina Isabel II, Colón, Don Quijote y llegó el ferrocarril a Toledo, y setenta minutos después no quedaba ni un trasero sobre el asiento. El público se levantó entre eufóricos aplausos sin poder contener la emoción. La caravela que surge de las profundidades del río, las luces que cambian el aspecto del decorado, o los bailes y acrobacias sobre el agua, entre otras sorpresas, no dejaron indiferente a ninguno de los asistentes. «Es como si uno de mis libros de historia del colegio hubiese cobrado vida ante mis ojos. Ha sido maravilloso», comentaba Antonio visiblemente emocionado al finalizar la función. «Ojalá hubiese un segundo acto, nos hemos quedado con ganas de más», añadió Feli.

De izquierda a derecha: Jesús Sáinz, Milagros Tolón, Philippe de Villiers, Nicolas de Villiers y Reyes Maroto. / Puy du Fou

Antes de acabar, el fundador de Puy du Fou, Philippe de Villiers, su hijo y actual presidente del parque, Nicolas de Villiers, y Jesús Sáinz, vicepresidente de Puy Du Fou España, dedicaron unas palabras de agradecimiento, acompañados por Reyes Maroto, actual ministra de turismo en funciones; Emiliano García Paje, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha; y Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo. «Gracias por vuestra cálida acogida y por hacer este sueño realidad. Desde el principio nos enamoramos de esta ciudad y nos lo habéis devuelto con muchísimo cariño. Ahora sois embajadores de Puy du Fou España y de vosotros depende que el resto de los españoles vengan a emocionarse con el espectáculo».

Dado el éxito inicial, parece que Puy Du Fou ha llegado para quedarse, aunque las 14 representaciones restantes de esta temporada tendrán que corroborarlo. Si todo va bien, en 2021 será la gran apertura del parque, treinta hectáreas en las que se podrá disfrutar de cuatro espectáculos diurnos con una duración media de 30 minutos cada uno; tres pueblos –uno medieval, otro de artesanos y un campamento morisco-, y nuevos restaurantes.