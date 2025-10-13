El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

La regulación obliga a revisar mensajes privados para combatir la pedofilia

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:55

Comenta

No es la primera vez que una normativa se vuelve contra los propios legisladores y, sobre todo, que una iniciativa concebida para proteger una causa ... justa termina provocando el efecto contrario. En este caso, el debate afecta a dos de los principios más básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: la libertad y la privacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  6. 6

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  7. 7 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  10. 10

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

Europa retrasa la votación sobre &#039;Chat Control&#039;: la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles