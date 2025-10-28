El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última fotografía publicada de Joaquín Ferrándiz tras salir libre DV

«Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas

El familiar de la quinta chica a la que mató no cree en la reinserción del condenado por cinco asesinatos de mujeres que hoy vive en Gipuzkoa

A. de las Heras y J. Martínez

San Sebastián | Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 09:23

Comenta

Si hay alguien a quien le afecta saber que Joaquín Ferrándiz anda suelto, ese es Jaime, hermano de Amelia Sandra García (para él, 'Meli'), su ... quinta y última víctima mortal. La mató en la madrugada del 13 de septiembre de 1996. La joven, de 21 años, conoció a 'Ximo' en una discoteca de un polígono industrial de Castellón, y después desapareció. Al cabo de cinco meses de su extraña ausencia, su cuerpo sin vida y con claros signos de violencia fue encontrado en una balsa en el pueblo de Onda, a 20 kilómetros de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  2. 2

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  5. 5

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9

    Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años
  10. 10

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas

«Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas