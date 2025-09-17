El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antigua pulsera telemática utilizada en España. EFE

«Muy pocos» sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas

La Fiscalía denuncia en su última Memoria que el error en los dispositivos telemáticos para proteger a las víctimas aumenta en las zonas rurales

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:37

Conocido como 'Cometa', el sistema de protección de mujeres maltratadas que hace seguimiento y control de los hombres denunciados, con un sistema de pulseras telemáticas ... que informa de su ubicación a los agentes policiales, perdió todos los datos anteriores al 20 de marzo de 2024. Ante los requerimientos de los juzgados que llevaban estos casos, el «propio centro de control» respondía que no podía facilitarle ninguna información previa a esa fecha, lo que llevó a los fiscales a reportar la anomalía que se producía «reiteradamente». Esa denuncia aparece en la más reciente Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada a principios de este mes. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia Machista como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», indica el documento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  3. 3

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  4. 4

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  9. 9 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  10. 10

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Muy pocos» sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas

«Muy pocos» sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas