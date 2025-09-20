El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los mossos se han hecho cargo de la investigación. R. C.

Hallado dentro de una maleta el cadáver de una persona en Barcelona

Hay un detenido que, al parecer, vivía con la víctima en un piso 'okupa' de Vilanova i la Geltrú

J. A. G.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:34

Operarios del servicio de limpieza municipal de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, han hallado a primera hora de la mañana de este sábado el ... cadáver de una persona descuartizada en el interior de una maleta que se encontraba junto a un contenedor de basura en la plaza del Enxaneta de la localidad barcelonesa, según han confirmado fuentes policiales. Medios locales de Vilanova i la Geltrú han informado que de momento hay un detenido relacionado con este macabro hallazgo. Al parecer, el arrestado convivía con la víctima en un piso 'okupa' de la calle Lepant, donde se habría producido la muerte.

