El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Como ocurre en las grandes ciudades, aparcar en la capital gala es una misión casi imposible. adobestock

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La tecnología se aplicará en uno de los distritos de la capital gala

Enric Bonet

Enric Bonet

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Desplazarse en coche por París no es una experiencia demasiado plácida. Uno no solo debe lidiar con los constantes atascos, sino también con la dificultad ... para encontrar un lugar para aparcar. El distrito XVII (noroeste) de la capital se ha asociado con la empresa UPCiti para ofrecer una solución innovadora a este recurrente dolor de cabeza para los conductores. Gracias a la inteligencia artificial, han desarrollado un sistema que informa en tiempo real a los conductores de aquellas zonas en que resulta más fácil estacionar en el barrio de Batignolles, situado entre el parque Monceau y la famosa basílica del Sagrado Corazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  4. 4

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  7. 7

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  8. 8

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»
  9. 9

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
  10. 10 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos