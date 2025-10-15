El juez acusa a José Luis Moreno de recibir 3,3 millones de la trama en préstamos y créditos

El juez de la Audiencia Nacional que ha procesado al productor televisivo José Luis Moreno por el llamado 'caso Titella' considera que el investigado, ... necesitado de financiación privada para continuar con sus proyectos y a la vista de sus «numerosas deudas» con Hacienda y entidades crediticias, contactó con uno de los cabecillas de la red, Antonio Luis Aguilera, a través de un tercero (Omar Ramón Valent) para «obtener financiación fraudulenta». En total pudo recibir 3,3 millones de euros de la trama societaria y financiera, según el auto judicial. Una de las funciones de Moreno, según el instructor Ismael Moreno, «era generar confianza» a los bancos al tratarse de un personaje público y acudir así con Aguilera en busca de inversión.

Para la recepción de esta «financiación fraudulenta» -continúa la resolución de 107 páginas que propone llevar a los 55 procesados a juicio-, José Luis Moreno solicitó capital bancario «respecto de la que no había intención de devolver sus importes» y puso en manos de Aguilera dos mercantiles de su titularidad: Cultus Opera Producciones e Integral Mundox.

En cuanto a Cultus Opera, por parte de ambos investigados se dispuso que la investigada Marta Dillet, mano derecha de Antonio Aguilera, simulara comprar las participaciones de la citada sociedad, figurando ésta como administradora única desde el 15 de septiembre de 2017. No obstante, Dillet rubricó un contrato privado por virtud del cual se garantizaba que José Luis Moreno no perdía la titularidad de esta mercantil.

Asimismo, y como medio para justificar la transferencia de fondos de mercantiles de la trama a las cuentas de Youmore TV, empresa controlada por el popular ventrílocuo aunque su titularidad formal era del también investigado Martin Czehmester, amigo personal, «se simuló un contrato de préstamo de 25 de julio de 2018 entre Cultus Opera, como prestamista, y Youmore TV como prestatario por un importe máximo de 750.000 euros.

Del mismo modo, se utilizó la mercantil Integral Mundox, titularidad de hecho de Moreno, poniendo a su frente, «como administrador testaferro», al también investigado Raúl Pontvianne, vinculado a Antonio Aguilera. En concreto, en relación con la mercantil Youmore TV, en la cuenta de Caixabank titularidad de esta mercantil y constando como autorizado el administrador de la misma, constan una serie de transferencias recibidas de mercantiles de la trama por importe total de 764.811 euros y transferencias urgentes recibidas vía Banco de España por 1.155.766 euros.

Un correo clave

El auto de procesamiento de Moreno por delitos de organización criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales o delito fiscal, entre otros, detalla que la cuenta del Banco de Sabadell titularidad de Youmore TV, siendo autorizado Martin Czhemester, se recibieron transferencias de mercantiles de la organización por 29.900 euros. Y en relación con las transferencias urgentes nacionales de las que fue beneficiaria la mercantil Kulteperalia, propiedad de José Luis Moreno, en la cuenta de esta sociedad se recibieron otros envíos por importe de 284.987 euros.

En este punto, en relación con el capital recibido en las distintas empresas de Moreno, la investigada Cristina Muñoz, empleada de las empresas del productor televisivo, con fecha 8 de julio de 2020, remitió un correo a una tercera personal en el que le aportaba un cuadro excell con los créditos pendientes en Youmore de las distintas empresas de «Antonio». De modo que el total aportado por Antonio Aguilera a las empresas de José Luis Moreno, según la propia contabilidad de sus sociedades, es de 2.222.754 euros en concepto de préstamos y 1.119.030 en concepto de créditos, según concluye el auto judicial.

Esta obtención fraudulenta de importantes cantidades de dinero mediante el engaño a las entidades bancarias, añade la resolución del juez, «volvió al circuito financiero legal a través del cruce de facturas falsas entre las sociedades que conformaban el entramado empresarial de la organización criminal, lo que les ha permitido realizar el cambio en la posesión del dinero de la sociedad beneficiada por el crédito a la sociedad o persona que se ha lucrado definitivamente con esta operativa, siendo que con esta operativa a las entidades perjudicadas les resultó imposible recuperar el dinero prestado dándolo finalmente por incobrable».