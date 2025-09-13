El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock

El lento camino hacia la paz

G. E.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:01

El proceso hacia un acuerdo se sintetiza en cuatro fases, según la experiencia de Jordi Urgell, miembro de la Escola de Cultura de Pau. La ... primera tiene carácter exploratorio. «Las partes tantean la disposición de las rivales para resolver el conflicto mediante el diálogo», explica y advierte que esta etapa de tanteo puede ser muy compleja y larga. «Porque hay que calibrar la sinceridad y cerciorarse de que no se trata de una estrategia táctica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  3. 3 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  4. 4 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  5. 5

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  6. 6

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  7. 7

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»
  8. 8

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  9. 9

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  10. 10 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El lento camino hacia la paz

El lento camino hacia la paz