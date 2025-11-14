El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de los Mossos d'Esquadra. EP

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

El hijo habría tratado de suicidarse en el Metro

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Los Mossos d'Esquadra están investigando a un hombre de 49 años por presuntamente matar a su padre, cuyo cuerpo fue localizado a primera hora de la tarde de este jueves en el distrito de Sant Martí de Barcelona con diversos indicios de violencia, informan en un comunicado este viernes.

Los investigadores supieron que el hijo se intentó suicidar en el Metro y lo relacionaron como el presunto autor de los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde sigue ingresado.

La policía catalana se desplazó al lugar de los hechos después de saber que en el interior de un piso de una finca situada en este distrito había un cuerpo sin vida de un hombre, e inmediatamente se activaron los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) y agentes de la Policía Científica para analizar la escena del crimen.

Por su relación familiar, los mossos lo investigan como un posible caso de violencia doméstica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  4. 4 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  5. 5

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  6. 6

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  7. 7

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
  8. 8 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  9. 9

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»
  10. 10

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona