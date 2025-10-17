Mujeres jóvenes, con hijos, estudios y empleo, las más enganchadas a las tragaperras y el bingo

Antes de cumplir los 18 años, las mujeres españolas suelen empezar con el consumo de sustancias adictivas. Más de la mitad de las que en ... la treintena buscan ayuda tienen estudios y empleo (o están estudiando), hijos y algún problema de salud mental. «El consumo principal es el alcohol (31%), seguido de la cocaína (26%), el cannabis (14%) y la heroína (9%). El inicio del consumo de sustancias se produce de forma principal antes de cumplir los 18 años, con trayectorias de uso superiores a los 11 años», indica el informe 'Perfil de las adicciones en 2024. La atención a las personas usuarias de la red UNAD' (Red de Atención a las Adicciones, que reúne a 102 entidades especializadas). Este trabajo se basa en los datos de más de 60.000 consultas de casi 38.000 personas.

Los hombres, en cambio, están más enganchados a la cocaína (31%) que al alcohol (21%). Heroína y marihuana ronda el 15% en cada caso. La mayoría tiene estudios, empleo pero no tiene hijos. También se inician entre los 14 y los 17 años. Lo usual es que ambos grupos habiten viviendas de propiedad familiar.

«En términos comparativos, se observa que las mujeres presentan mayor prevalencia en el consumo de alcohol, cannabis, tabaco, ansiolíticos y somníferos (con y sin prescripción), mientras que los hombres concentran los mayores porcentajes en cocaína, heroína, estimulantes y drogas de síntesis», mantiene el estudio, presentado en Madrid. «Entre las sustancias secundarias consumidas desagregadas por sexo, los hombres superan la media en alcohol (32%), mientras que las mujeres solo presentan una mayor prevalencia que los hombres respecto al consumo de tabaco (28%). El consumo de heroína como sustancia secundaria, aunque minoritario, muestra una diferencia mínima entre sexos (3% en hombres y 2% en mujeres). Finalmente, el uso de ansiolíticos con y sin prescripción médica continúa siendo más elevado entre las mujeres (12%) que entre los hombres (4%)».

Sin sustancias

Los que piden socorro también lo hacen por su adicción a dinámicas sin sustancia, como el juego y las apuestas en distintas modalidades, la cuarta parte mujeres. Son mujeres españolas mayores de 49 años, con empleo, hijos y sin enfermedades. Están enganchadas a las tragaperras, el bingo y los videojuegos. «En el ámbito presencial, las máquinas tragaperras son la adicción más común en las mujeres, representando un 43% de sus casos. El bingo es la segunda adicción más frecuente, con un 29% de incidencia. En las adicciones 'online' predominan los videojuegos y también el bingo», prosigue el documento. «En otras adicciones sin sustancia predominan las redes sociales. En cuanto al consumo de sustancias asociado a estos casos, la principal es el tabaco, seguido por el alcohol y los ansiolíticos», mantiene la investigación, que sus autores califican como «la mayor recogida de datos que se realiza sobre el acceso a tratamiento de personas con adicciones a nivel estatal».

Los hombres comparten la adicción mayoritaria a las tragaperras (43%) pero su segunda droga sin sustancia son las apuestas deportivas (28%), que «predominan en el entorno 'online'. En otras adicciones sin sustancia, predominan las redes sociales. Respecto al consumo de sustancias asociado a estos casos, las más frecuentes son el alcohol, la cocaína y el tabaco». El año pasado, la red registró a 1.304 personas con problemas por la adicción sin sustancia, el 76% hombres.

Las adicciones tienen consecuencias y los usuarios de la red buscan también ayuda legal o intermediación jurídica. «El 46% de las mujeres tiene causas pendientes o en tramitación. Los delitos más comunes son los robos o hurtos y los delitos contra la salud pública, ambos con un 27%», indica la UNAD. En los hombres, «el 37% tiene causas pendientes o en tramitación, mientras que el 33% está en prisión. Los delitos más comunes son los delitos contra la salud pública (32%) y los robos o hurtos (25%)». En ambos grupos, cuatro de cada cinco son de nacionalidad española.