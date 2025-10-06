El «neojuglar» Samuel Merino gana el Premio Nacional de Poesía Viva

Centenares de poetas participaron en la primera ronda de un premio que recupera el espíritu originario de la poesía, cuando pervivía en canciones y escenas ... improvisadas en los poblados habitados por gente analfabeta en su mayoría, y lo actualiza con los modos contemporáneos de las nuevas generaciones. Clasificó media centena de poetas para medirse en la semifinal del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, donde hubo representantes de diversas regiones de España. Siete de ellos pasaron a una final disputada este domingo. Frente a frente en el escenario, durante dos horas se escucharon las voces de Sandra Lucena (Baleares), curtida en competiciones de 'poetry slam'; Bruno Lastra (Madrid), actor de teatro y televisión; Víctor G. de la Rosa (Cantabria), artista experimental; Antonio López Rodrigálvez de la Peña (Andalucía); Samuel Merino (Galicia), Ana M. Valera (Galicia) y Lidia Towiz (Canarias).

«Estamos frente a un fenómeno de retorno a lo más ancestral, cantado y poético. Hay que asumir que muchas personas escuchan más poesía de la que leen», mantiene Gonzalo Escarpa, director de la Piscifactoría Laboratorio de Creación que, junto a Ámbito Cultural, organizó esta séptima edición del premio. «Estamos acuñando todavía el término 'poesía viva', una neojuglaría que aglutina performance, música, danza, poesía…».

Por unanimidad ganó Merino (Mos, Pontevedra, 1982) , «un verdadero neojuglar, un juglar con Whatsapp», define un emocionado Escarpa, «ejemplo de una rapsoda contemporánea con los temas de siempre pero actualizados. Desde hace años se rumoreaba que había alguien haciendo algo diferente, con lo genuino, lo verdadero, que nos hace participar en una emoción con absoluta honestidad». El premio consta de 1881 euros, cifra homenaje al natalicio de Juan Ramón Jiménez, una publicación con Huerga y Fierro y la participación en un recital en el Museo Thyssen.