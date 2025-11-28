El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
León XIV conversa con un grupo de monjas en su visita a Estambul. Efe

El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea

En la etapa principal de su viaje a Turquía, León XIV participa en la celebración por el 1700 aniversario del encuentro que marcó la unidad de la Iglesia

Darío Menor

Darío Menor

Iznik (Turquía)

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

El Papa León XIV visitó este viernes uno de los lugares más significativos en la historia de la fe cristiana: la antigua Nicea (actual Iznik, ... a unos 130 kilómetros al sureste de Estambul), donde hace 1700 años se celebró el primer concilio del cristianismo, con el que el emperador Constantino trató de poner orden entre las distintas ramas que comenzaban a surgir entonces alrededor de aquella nueva religión que ganaba adeptos por doquier a lo largo y ancho del Imperio Romano. En aquella histórica asamblea celebrada en el año 325 salieron derrotados teológicamente los seguidores del arrianismo, que consideraban que la figura de Jesús estaba subordinada a la de Dios, y se acordó el texto del Credo, una profesión de fe común para las distintas ramas del cristianismo y que sigue proclamándose hoy durante la celebración de la Eucaristía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  6. 6

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  9. 9

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea

El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea