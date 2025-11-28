El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea

El Papa León XIV visitó este viernes uno de los lugares más significativos en la historia de la fe cristiana: la antigua Nicea (actual Iznik, ... a unos 130 kilómetros al sureste de Estambul), donde hace 1700 años se celebró el primer concilio del cristianismo, con el que el emperador Constantino trató de poner orden entre las distintas ramas que comenzaban a surgir entonces alrededor de aquella nueva religión que ganaba adeptos por doquier a lo largo y ancho del Imperio Romano. En aquella histórica asamblea celebrada en el año 325 salieron derrotados teológicamente los seguidores del arrianismo, que consideraban que la figura de Jesús estaba subordinada a la de Dios, y se acordó el texto del Credo, una profesión de fe común para las distintas ramas del cristianismo y que sigue proclamándose hoy durante la celebración de la Eucaristía.

Tras desplazarse en helicóptero desde Estambul, Robert Prevost visitó en Nicea los restos de la antigua basílica de San Neófito, poco posteriores a la época del Concilio y que salieron a la luz en 2014 tras ser destruido el templo por un terremoto y luego cubiertos por el agua de un lago. En una ceremonia en la que también participó el Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, 'primus inter pares' entre los jerarcas de la Iglesia ortodoxa, así como otros líderes cristianos, el Pontífice peruanoestadounidense recorrió en procesión la plataforma levantada en el paseo lacustre junto a las excavaciones arqueológicas, desde donde hizo un llamamiento en contra de la instrumentalización de las creencias religiosas con motivos políticos o militares. En una muestra de convivencia entre las distintas fes, pocos minutos antes de la ceremonia, se escuchó a orillas del lago Iznik la llamada a la oración del almuédano, al ser Turquía un país donde el 99,8% de sus 85 millones de habitantes son musulmanes sunníes.

«El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración», dijo León XIV ante los representantes de la mayor parte de las diferentes comunidades cristianas. No había, eso sí, ningún delegado del Patriarcado ortodoxo de Moscú, muy ligado al régimen de Vladímir Putin y cuyo líder, Cirilo, ha justificado la invasión rusa de Ucrania. Esta actitud propició que el Papa Francisco calificara a Cirilo de ser el «monaguillo» de Putin y ahondó la distancia entre los Patriarcados de Moscú y de Constantinopla. «Existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión», insistió el Papa. «Las religiones, por su naturaleza, son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla».

Una época «dramática»

En esta ceremonia con la que se celebró el momento en el que los cristianos estaban unidos, siglos antes de la separación entre católicos y ortodoxos, León XIV consideró «dramática» la época en la que nos encontramos debido a las «innumerables amenazas» a la propia «dignidad» de las personas, para advertir a continuación sobre el peligro de «reducir» a Jesucristo a «una especie de líder carismático o superhombre» que niegue su naturaleza divina. Precisamente la Iglesia resolvió esa cuestión en el Concilio de Nicea, acabando con las divisiones que comenzaban a surgir entonces y que hoy «todos estamos invitados a superar y a alimentar el deseo de unidad», afirmó Prevost, que consideró «un escándalo» que aún existan esas fracturas entre cristianos. «Cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo», dijo, insistiendo en que «la reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por los conflictos y la violencia».

Antes de viajar hasta Iznik para participar en el evento más importante de su viaje a Turquía, que abandonará el domingo para desplazarse a Líbano, León XIV visitó en Estambul la catedral del Espíritu Santo para participar en un encuentro de oración con los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos de este país en el que viven poco más de 30.000 católicos. Son en su mayoría extranjeros, aunque también hay casos de conversiones por parte de turcos musulmanes que descubren que sus ancestros eran griegos o búlgaros. «Son personas que llaman a nuestra puerta, se interesan por nuestra fe y luego en algunos casos empiezan un recorrido de catecumenado que dura un par de años», cuenta el salesiano Nicola Masedu, párroco de la catedral del Espíritu Santo, que lleva 15 años viviendo en Turquía. «Es un país laico y se permite que la gente pueda pasar de una religión a otra», explica, señalando la gran diferencia en este ámbito respecto a otras naciones cuya población es también musulmana mayoritariamente.

El Pontífice destacó en su alocución en la catedral el valor de la «lógica de la pequeñez», cotidiana en los Estados donde los católicos son minoría, y que constituye «la verdadera fuerza» de la Iglesia católica. «En efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social». Viene, en cambio, de la fe. También instó Prevost a los jerarcas de la comunidad católica local a volcarse con el diálogo ecuménico e interreligioso y también en la acogida a migrantes y refugiados, pues «esta Iglesia está formada por extranjeros».