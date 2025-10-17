El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

El parque de vehículos históricos en España casi se ha cuadruplicado en el año que lleva en vigor el reglamento de la Dirección General de ... Tráfico (DGT) que simplifica y abarata los trámites de inscripción. En los últimos doce meses, se ha dado un enorme impulso al parque de clásicos al pasar de 48.000 unidades a 175.753. Tráfico considera histórico un vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación, y que se encuentre en estado original.

Coincidiendo con el primer aniversario del reglamento, la DGT y la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) celebraron el jueves un acto en el Parque Móvil del Estado, que cuenta con una exposición gratuita que recorre los noventa años de vida del Parque a través de algunos de los vehículos más representativos del país.

En el evento, Pere Navarro, director general de Tráfico, dijo que desde la aplicación del nuevo reglamento, en octubre de 2024, se han matriculado más de 125.000 vehículos bajo esta categoría y que solo, en el último mes, se han incorporado 26.000 nuevas unidades.

En un año 125.000 Vehículos clásicos incorporados Desde que el Consejo de Ministros aprobara hace un año el nuevo reglamento (que renovaba el anterior que permaneció vigente 35 años) se han matriculado más de 125.000 vehículos históricos, la mayoría turismos y motocicletas.

«Estos datos reflejan que había una demanda de la sociedad, pero, el anterior procedimiento, largo, costoso y farragoso no animaba a realizarlo. El nuevo reglamento constata un hecho, el creciente interés social y cultural por la preservación del patrimonio automovilístico nacional y ha demostrado ser un instrumento eficaz para protegerlo sin renunciar a la seguridad ni a la sostenibilidad», señaló Navarro.

Con la nueva regulación, se espera que España alcance las 200.000 unidades, lo que no parece tan lejos cuando ahora se rozan las 176.000

Navarro contó que la necesidad de actualizar el nuevo reglamento surge tras comprobar cómo países de nuestro entorno tenían cifras de coches clásicos muy superiores a las registradas en España, cuando las diferencias de sus parques automovilísticos no eran tan abismales. Así Reino Unido contaba con 1,5 millones; en Alemania había 600.000 y en Francia 400.000, mientras en España solo se contaban 47.000 vehículos históricos. Con la nueva regulación, se espera llegar a las 200.000 unidades, lo que está al alcance de la mano teniendo en cuenta que ahora ya se rozan las 176.000, 3,6 veces más que un año atrás.

Por su parte, Raúl Aranda, presidente de FEVA, puso de relieve que cuando la Administración simplifica los trámites y abarata los costes, la ciudadanía responde positivamente y de modo contundente. Además, agradeció «la sensibilidad y sensatez de la DGT y sus rectores», que han sabido romper «el tradicional inmovilismo de la Administración y su tendencia a complicarlo todo y han perseverado en el largo y complicado trámite legislativo necesario para sacar adelante el nuevo reglamento».

Patrimonio sobre ruedas

Durante el primer año del nuevo reglamento, Tráfico ha observado un interés generalizado en todas las comunidades por mantener y conservar el coche familiar, especialmente aquellos vehículos heredados de generaciones anteriores. Esta tendencia puede responder no solo a motivos afectivos, sino también a una creciente conciencia sobre la preservación del patrimonio automovilístico y el valor histórico de estos vehículos.

Por área geográfica, el mayor número de vehículos históricos se encuentra en la Comunidad de Madrid (36.738), seguido de Andalucía (23.275) y Cataluña (22.831). Y atendiendo a la distribución provincial las diez siguientes tras Madrid son Barcelona (16.370), Islas Baleares (9.369), Valencia (8.328), Alicante (6.781), Málaga (6.253), Asturias (4.839), Pontevedra (4.021), Murcia (3.987) y Vizcaya (3.810) y Sevilla (3.669).

De las 175.753 unidades que actualmente conforman el parque de vehículos históricos, el más numeroso corresponde al de turismos con 104.201 unidades, seguido de las motocicletas con 34.583, de los camiones (12.830), ciclomotores (9.620) y furgonetas (8.736).

Además de la simplificación del procedimiento, el abaratamiento del coste y la menor duración del trámite administrativo, otro de las facilidades dadas al ciudadano es que dicho trámite lo puede realizar on line, sin tener que acercarse a una Jefatura Provincial de Tráfico. El 30% de las matriculaciones de históricos (37.640 expedientes) se han gestionado íntegramente de forma digital, agilizando los trámites y facilitando el proceso tanto para particulares como para profesionales del sector.