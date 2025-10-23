El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una persona mayor sentada en un banco. R. L. Pérez

El 30% de la población presenta bajos niveles de bienestar emocional, según Cruz Roja

Un 16% de la población se siente sola o poco acompañada y la soledad no deseada aparece como uno de los condicionantes del bienestar emocional

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

Tres de cada diez personas en España (un 30% de la población) afirma tener un estado de «bienestar emocional negativo», un indicador que mejora con ... la edad -la generación del 'Baby Boom' es la que muestra mayor satisfacción- y empeora en los niveles socioeconómicos medio-bajo y bajo, donde la falta de ingresos y seguridad material generan un mayor malestar.

