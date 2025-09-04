El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotografía facilitada por el engtorno de la familia de Matilde Muñoz Efe

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado hasta cuatro veces

El médico forense ha realizado este jueves la autopsia, aunque todavía no han trascendido los detalles

S. V.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:33

La Policía de Indonesia ha emitido este jueves, 4 de septiembre, un comunicado en el que ofrece nuevos detalles sobre el presunto asesinato de Matilde Muñoz, una ferrolana de 72 años que desapareció en la isla de Lombok a principios de julio. Según refleja el documento, el cuerpo de la española fue trasladado de sitio hasta en cuatro ocasiones antes de que fuese hallado el sábado, 31 de agosto, en una playa.

El texto redactado por los agentes expone que, según los testimonios ofrecidos por los sospechosos del presunto homicidio, el cuerpo de Muñoz fue trasladado, en primer lugar, desde el bungaló en el que se alojaba, en el hotel Bumi Aditya, al cuarto del generador del establecimiento. Allí, permaneció cuatro días.

El segundo de los traslados llevó a Muñoz hasta una parte trasera del hotel, aunque la Policía del país no ha concretado cuánto tiempo permaneció allí. Ya fue en agosto cuando se llevaron el cadáver a una parcela que se encontraba fuera del hotel hasta que, el 24 de agosto, «los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa».

La autopsia a Muñoz ya ha sido realizada, tras varios retrasos por falta de personal médico que pudiese hacerla, aunque todavía no han trascendido detalles sobre la misma.

