El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Ángel Gómez

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

Los estudios explican el avance del virus hasta llegar a Europa y los casos excepcionales de infección en humanos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

La «influenza aviar» o H5N1 ha sido detectado en España en aves silvestres y «algún caso» en domésticas, indica el Ministerio de Sanidad, que ... advierte que se realiza una «vigilancia permanente» por la «gran capacidad que tienen de mutar». Este virus de la influenza A puede tener alta patogenicidad, y representa un importante riesgo pandémico, según diversos artículos científicos publicados recientemente. Comenzó hace dos décadas en un corral del sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  5. 5

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  6. 6

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  7. 7

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  8. 8 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  9. 9

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  10. 10

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?