El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Un equipo europeo de investigadores multidisciplinares desarrolla una herramienta generativa para mejorar la medicina personalizada y tratar a pacientes con varias enfermedades crónicas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:17

¿Cómo evolucionará la salud de una persona en el futuro? Esa ha sido una pregunta sin respuesta. Más un deseo humano, relacionado con la ... búsqueda de la inmortalidad y la calidad de vida durante la vejez, que una realidad. Hasta ahora. Este miércoles se reveló un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) «capaz de predecir cómo podría cambiar la salud de una persona a lo largo de su vida», según el artículo ‘Aprendiendo la historia natural de las enfermedades humanas con transformadores generativos’, publicado en Nature. «Los métodos de inteligencia artificial (IA) prometen facilitar esta tarea al aprender patrones de progresión de enfermedades a partir de grandes corpus de historiales médicos», asegura el equipo interdisciplinar con investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Alemania), el Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), las universidades de Heidelberg (Alemania) y de Copenhague (Dinamarca).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  3. 3

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  4. 4

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  7. 7 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  10. 10

    Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida