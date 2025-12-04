El PSOE pide que Zuckerberg rinda cuentas en el Congreso por su «espionaje silencioso»

¿Las millones de personas que en España tienen instaladas en sus móviles las aplicaciones Instagram y Facebook fueron rastreadas sin consentimiento? Esa es la ... pregunta de fondo que el PSOE quiere que el director ejecutivo del conglomerado tecnológico Meta, Mark Zuckerberg, responda ante el Congreso. Para dilucidar si ocurrió esa violación masiva de la intimidad de los usuarios, el grupo socialista dio el primer paso este jueves al registrar en el Congreso su solicitud para que el multimillonario dé explicaciones, junto al jefe de Operaciones (COO), Javier Oliván, y el director de Asuntos Públicos para España y Portugal, José Luis Zimmermann.

Para esa sesión, los diputados también pedirán la comparecencia de expertos que ayuden a esclarecer si el sistema que instalaba Meta en los teléfonos «permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas», indican los socialistas en un comunicado. Se trataría, a su juicio, de «un espionaje silencioso».

No había, dicen «ningún tipo de consentimiento explícito», en el «mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram», utilizado durante casi un año y que fue denunciado en un estudio realizado por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), la Universidad de Radboud (Países Bajos) e Imdea Networks (España.

El movimiento de los diputados sucede días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la apertura de una investigación para «garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados». «En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias», dijo Sánchez en el IV Foro Metafuturo.

De suceder la comparecencia, Zuckerberg rendiría cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, donde podría ser preguntado además por el uso que da de los contenidos de los diarios españoles sin autorización y la violación de la ley de mercados digitales europea, entre otras normativas.