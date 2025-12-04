El RACE lanza una academia de formación en pilotaje de drones La innovadora escuela tendrá su sede en el Circuito de Madrid Jarama-RACE

C. P. S. Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha puesto en marcha la RACE Drone Academy, un nuevo programa formativo destinado a capacitar a profesionales en el manejo de drones y sistemas aéreos no tripulados. La iniciativa, que tendrá su sede en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, se integra en la oferta de la Escuela RACE de Conducción.

Con este proyecto, el RACE busca reforzar su apuesta por la innovación tecnológica y la movilidad del futuro, en un contexto en el que la llamada movilidad vertical gana peso en sectores como la logística, la seguridad, la inspección de infraestructuras, el ámbito audiovisual o la actividad agroalimentaria. La entidad sostiene que estas tecnologías generarán en los próximos años un impacto relevante también en el transporte de personas y mercancías.

La academia ofrecerá cursos teóricos y prácticos dirigidos a pilotos que deseen formarse en los escenarios europeos de vuelo (STS-EU). El programa incluye entrenamiento con drones DJI de última generación y acceso a un simulador exclusivo. La fase práctica se desarrollará en el propio Circuito del Jarama, que es también sede de la Fundación RACE y del Centro de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL Madrid-RACE.

Un centro de formación

Ignacio Fernández, director del circuito y de la Fundación RACE, destacó que la puesta en marcha de la academia «es un paso más en el compromiso del RACE con la innovación tecnológica y el uso seguro y responsable de los sistemas de movilidad vertical», y subrayó la vocación pionera del club en el impulso de nuevas tecnologías.

La formación será impartida por instructores de la Escuela RACE de Conducción, que amplía así su catálogo de cursos más allá de la conducción segura y eficiente de vehículos terrestres. La iniciativa cuenta con el apoyo de Aerofor, empresa especializada en el sector, y dispone de certificación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), de la que el RACE es miembro fundador.

Temas

RACE Real Automovil Club de España