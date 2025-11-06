El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los emperadores Carlos y Zita de Austria

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Entre ellas se encuentra el Diamante Florentino, el cuarto mayor del mundo, con un peso de 137 kilates

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

Nunca estuvieron desaparecidas, aunque durante décadas se las consideró perdidas y nadie parecía saber de su paradero. Las joyas familiares de la casa imperial austro- ... húngara de los Habsburgo, entre ellas el preciado Diamante Florentino de 137,27 kilates, acaban de reaparecer después de más de un siglo ocultas para la opinión pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  4. 4

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  5. 5

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  6. 6

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  7. 7

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  8. 8

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  9. 9

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  10. 10

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas