Retrato de Enrique VIII de Inglaterra. P. D.

De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III

Un conflicto político que derivó en cisma: historia y significado del soberano inglés como cabeza de la Iglesia de Inglaterra

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Cuando el rey Carlos III se ha unido hoy al papa León XIV en una oración conjunta, lo ha hecho no solo como jefe de ... Estado británico, sino también como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ese papel, otorgado desde el siglo XVI a los monarcas ingleses, combina la autoridad civil con una función simbólica y espiritual: el soberano garantiza la unidad de la Iglesia anglicana y su fidelidad a las leyes del Reino, aunque en la práctica el liderazgo religioso recae en el arzobispo de Canterbury.

