El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsa de cannabis. Reuters

El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

Da luz verde al plan para un «tratamiento personalizado» en pacientes con dolor crónico, epilepsia grave, esclerosis múltiple o bajo quimioterapia

David Hernández

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:14

Comenta

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que autoriza el uso de medicamentos que contengan cannabis en su elaboración. Esta propuesta del ... Ministerio de Sanidad supone un hito sin precedentes. Se trata de la regulación de una fórmula medicinal que levanta controversia por sus posibles efectos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo para personas que no encuentren solución en sus medicinas tradicionales y con problemas de salud muy concretos. Dolores crónicos, epilepsias severas o esclerosis múltiple son algunos de los ejemplos en los que se pondrá a prueba esta nueva alternativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  4. 4

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  5. 5

    De la emoción a la alegría
  6. 6

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  7. 7

    Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud
  8. 8

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  9. 9

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  10. 10

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis