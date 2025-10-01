El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. EFE

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Tendrán igual formato que los de las cajetillas de tabaco y mensajes como que la probabilidad de ser un jugador que pierde es del 75%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:13

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prepara un real decreto por el que va a obligar a todos los portales de apuestas a colocar ... en un lugar visible de sus apps o webs carteles en los que informan de los riesgos que tiene habituarse al juego 'online'. Será una modificación del real decreto de 2020 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y cuya aprobación cuando esté finalizado estaría asegurada porque solo requiere del beneplácito del Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  5. 5

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  6. 6

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  7. 7

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  8. 8

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  9. 9 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  10. 10

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar