Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un acto EFE

Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune»

El presidente del Gobierno ha adelantado que citarán en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja a los responsables de la empresa y también a expertos para que esclarezcan lo ocurrido

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de la ... empresa Meta -matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram- para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje «sistemático y masivo» a usuarios.

Top 50
  1. 1

    Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    Madrid-Santander en 34 minutos
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Las vacas vuelven al Ferial
  8. 8

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

