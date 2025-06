Sanidad dará 10 millones para pagar cuidadores 24 horas a los enfermos de ELA más graves Se trata de «un plan de choque» al margen de la ley para poder llegar a los pacientes más vulnerables. «Que los condicionantes económicos no determinen si un enfermo se hace o no la traqueotomía», dice la ministra Mónica García

José Antonio Guerrero Madrid Miércoles, 4 de junio 2025, 14:37 Comenta Compartir

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles «un plan de choque» dotado con 10 millones de euros para sufragar el gasto de los cuidadores 24 horas que necesita un enfermo de ELA en su fase más avanzada, una medida de carácter extraordinario que viene a poner un parche a la falta de dotación económica de la ley ELA, aprobada el pasado mes de octubre, pero sin desarrollar al carecer de presupuesto.

La medida está pensada solo para los pacientes más graves de Esclerosis Lateral Amiotrófica, aquellos que precisan de una traqueotomía o de otros métodos de ventilación para poder seguir viviendo. En general se trata de pacientes tetrapléjicos, con necesidades ventilatorias o disfagia severa. Aunque no hay cifras oficiales se estima que son unos 500 de los 4.000 enfermos de ELA diagnosticados en España.

«Se trata de que los condicionantes económicos no determinen si un paciente de ELA se puede hacer o no la traqueo», dijo la ministra en una rueda de prensa en la que le acompañaba Fernando Martín, presidente de ConELA, la confederación que agrupa a todas las asociaciones.

La aprobación de esta asignación económica se llevará al próximo Consejo de Ministros para que pueda llegar a los enfermos «cuanto antes». Será la organización ConELA la encargada de gestionar esta ayuda en base a criterios médicos y para lo que ya han contactado con tres organizaciones que pueden proveer de cuidadores formados en todo el territorio nacional, entre ellas San Juan de Dios e Ilunión. El plan de choque estará vigente hasta la implantación de la ley ELA. En este sentido, Martín ha hecho un llamamiento para que Gobierno y comunidades autónomas desarrollen «conjuntamente» la ley para su «pronta» implantación en todo el territorio nacional.

García subrayó que se trata de una medida «puente» hasta completar el desarrollo de la ley ELA, que se aprobó por unanimidad el pasado mes de octubre pero que aún carece de dotación presupuestaria. De hecho, lleva siete meses sin poder aplicarse por falta de presupuesto, más de 200 días en los que los pacientes no han dejado de denunciar la falta de ayudas. En este tiempo han muerto 600 enfermos de ELA, tres al día, sin poder contar con recursos públicos para sufragar sus cuidados.

«Los tiempos administrativos son largos y no son los de los enfermos de ELA», subrayó la ministra que pretende que los enfermos de ELA no se planteen si se someten a una traqueotomía en función de sus recursos económicos. La partida de 10 millones servirá para pagar a los profesionales que cuidan de estos enfermos (que necesitan entre cuatro y cinco trabajadores al día para cubrir los turnos de 24 horas), un gasto que hasta ahora recae en los afectados y sus familias. «Esos diez millones no son ni muchos ni pocos, son los necesarios para cubrir las necesidades de los pacientes más vulnerables», indicó García.

Cuidados las 24 horas

La ley ELA se aprobó por unanimidad en el Congreso y en el Senado el pasado mes de octubre. La falta de financiación ha impedido empezar a tamitar las ayudas contempladas en la norma, entre ellas la de garantizar el acceso a cuidados las 24 horas para aquellos afectados en la fase más avanzada de la enfermedad. El Estado se había comprometido a sufragar esos recursos a las comunidades autónomas, pero el dinero no ha acabado de salir de las arcas estatales.

En estos siete meses han fallecido unos 600 enfermos de ELA, personas que no han recibido ninguna ayuda pública para sus cuidados por la falta de presupuesto y las disputas políticas. En este tiempo, el Gobierno y las comunidades se han ido pasando la pelota de la responsabilidad de financiar los gastos de estos pacientes. Estos desembolsos directos que asumen los afectados y sus familias oscilan entre los 184 y 230 millones de euros, según estiman las asociaciones. Unos 37.000 euros al año (entre desplazamientos, fisioterapia y adaptaciones de vivienda y coche) para los afectados en una primera fase y hasta 114.000 en las avanzadas, un gasto muy difícil de asumir para una familia con ingresos medios.

En las últimas semanas habían arreciado las críticas contra el Gobierno por la falta de dinero para la ley. La voz cantante la ha llevado la diputada del PP, Ester Muñoz, que el pasado miércoles en la sesión de control a la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, imploró a la ministra a dar una solución. A las presiones del PP se han sumado también las de Junts. Finalmente Sanidad ha encontrado una modesta vía para al menos sufragar los cuidados en los casos más graves.