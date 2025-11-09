El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mabel Lozano posa durante la entrevista, en Madrid. ÓSCAR CHAMORRO

Mabel Lozano

Escritora y cineasta activista
«Los 'sugar dad' y OnlyFans son entradas solapadas a la prostitución pura y dura»

La ganadora de dos Goya publica su primer libro de ficción, 'Ava', en el que aborda con más libertad creativa la explotación sexual de mujeres y niñas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:29

Con una trayectoria como cineasta documental vertebrado por un tema central, la explotación sexual de mujeres, Mabel Lozano salta a la ficción con 'Ava' (editorial ... Al Revés). Adoptada en Colombia y criada en España, la protagonista cae en las redes de prostitución que también atraparon a su madre. Ganadora de dos premios Goya (en 2021 y 2024) y autora de dos ensayos sobre la prostitución, 'El proxeneta' (2017) y 'PornoXplotación' (2020), Lozano aborda en su novela las formas actuales de trata de mujeres, a través del entorno digital, y pone énfasis en la devastación que causa tanto en las víctimas como en su entorno familiar. «'Ava' está inspirada en una historia real, pero también en muchas otras que yo me he encontrado los últimos 20 años que llevo trabajando en campo. En Colombia, Paraguay, Perú, Rumanía…», dice la autora.

