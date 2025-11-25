El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concentración de los diputados a las puertas del Congreso. EFE

Vox se ausenta otro año más del acto por el 25-N en el Congreso

Nevenka Fernández pide en la Cámara baja «valentía» y «apostar por la educación» para luchar por la eliminación de la violencia contra las mujeres

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

Como en años anteriores, Vox se ha ausentado este martes del acto celebrado en el Congreso por el Día Internacional de la eliminación de la ... violencia contra la mujer, que se celebra el 25 de noviembre. «No vamos a conmemorar que cada año que pasa con este Gobierno las mujeres están más desprotegidas», ha afirmado la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán.

