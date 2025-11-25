Vox se ausenta otro año más del acto por el 25-N en el Congreso

Como en años anteriores, Vox se ha ausentado este martes del acto celebrado en el Congreso por el Día Internacional de la eliminación de la ... violencia contra la mujer, que se celebra el 25 de noviembre. «No vamos a conmemorar que cada año que pasa con este Gobierno las mujeres están más desprotegidas», ha afirmado la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán.

Millán ha afirmado que la lucha contra la violencia machista del Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha estado presidida por el sectarismo y la ideología» y ha afirmado que desde que este Gobierno llegó a La Moncloa, «las violaciones han aumentado un 275%, también los delitos de índole sexual, se han excarcelado agresores sexuales, se han instalado sistemas antimaltrato que han dejado desprotegidas a las mujeres y se ha incrementado la inseguridad en las calles».

En esta edición del acto del 25-N en la Cámara baja ha participado por videoconferencia Nevenka Fernández, que se ha felicitado por los cambios de la sociedad respecto a la violencia contra la mujer desde que ella sufrió el acoso, en el 2000, del entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. «Hace 25 años había que ser muy valiente para escuchar a una mujer contar lo que la sociedad no estaba dispuesta a contar. Veníamos de una cultura en la que el lugar de las mujeres era la culpa. Todavía se requiere valentía. Hay que romper ese ciclo de culpa. Seamos valientes y apostemos por la educación», ha contado Nevenka, referente de la violencia machista en España, por videoconferencia desde Dublín, donde reside.

La juez Cira García, que también ha participado en el coloquio del Congreso, ha resaltado que «la violencia contra las mujeres nunca puede estar a merced del partido político que gobierna» y ha pedido no solo que no se recorten recursos, sino «que se incrementen y se potencien porque los servicios están saturados». «Los equipos técnicos de los juzgados están sobresaturados, hay que seguir invirtiendo. La ley es una parte importante, pero debe haber dotación presupuestaria para cubrir esos derechos económicos y sociales que recoge la ley», ha resaltado García.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha lamentado que la violencia machista sea «un mal sistémico, estructural, antiguo, atroz» y un «lastre» para la democracia y ha denunciado el «entramado de violencias», como la clase social, el origen étnico, la diversidad funcional o la orientación sexual, a la que la sociedad «debe dar respuesta». En el acto se han leído los nombres de las 38 víctimas mortales por violencia contra la mujer en lo que va de 2025.