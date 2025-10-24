Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Ensa y CIFP Número Uno forman una de las nuevas alianzas de la decimotercera edición de STARTinnova, Centro y empresa se unen por primera vez para guiar a un total de nueve grupos de los grados medios en Mantenimiento Electromecánico y en Instalaciones de Comunicaciones y del Grado Superior de Automoción.

Con María José Sardina y Lidia Murillo como tutoras, cerca de treinta estudiantes tratarán de aprovechar esta oportunidad que, para María Eugenia Antón, directora del centro, «permite potenciar entre nuestro alumnado actitudes emprendedoras como la creatividad, el trabajo en equipo, la autoconfianza y la capacidad de adaptación», explica, añadiendo que también «se fomentan competencias esenciales tanto para emprender proyectos propios como para desarrollarse como intraemprendedores dentro de una empresa».

Tanto Antón como Sardina conocen en profundidad el programa gracias a sus participaciones anteriores. Precisamente, por esta razón, la tutora indica que «es una iniciativa educativa que impulsa el desarrollo personal y profesional del alumnado mediante el emprendimiento. A través de dinámicas prácticas y colaborativas, el alumnado aprende a identificar problemas reales, proponer soluciones innovadoras y trabajar en equipo». Y es que, a lo largo de los cuatro meses de trabajo de desarrollo del proyecto, los equipos «fortalecen competencias clave como la creatividad, la comunicación, la toma de decisiones o el liderazgo y conectan con el mundo empresarial».

«El progreso de Cantabria es nuestro compromiso» «ENSA, empresa referente internacional en la fabricación de equipos nucleares y líder nacional en el diseño y fabricación de contenedores de combustible gastado, se suma, un año más, al programa de emprendimiento STARTinnova. Esta colaboración refleja nuestro fuerte compromiso con el progreso de Cantabria y nuestro convencimiento en apoyar iniciativas vinculadas al emprendimiento y la innovación. Francisco Javier Fernández Presidente y CEO de Ensa