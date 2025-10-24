El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA SALESIANOS-ECRIMESA

El alumno, protagonista de su aprendizaje

STARTinnova ·

El centro santanderino aporta cuatro grupos al programa

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:21

El Colegio María Auxiliadora (Salesianos) es el único centro educativo de la XIII edición que contará con la participación de alumnado de Bachillerato y de Formación Profesional con tres, y un grupo, respectivamente. Junto a estos, los tutores, Beatriz Valiente y Óscar Lanza, y la empresa mentora, Ecrimesa, tratarán de llevar a buen puerto unos proyectos que en las últimas ediciones han logrado estar entre los mejores.

«STARTinnova es una oportunidad de aprendizaje para nuestro alumnado de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio que se imparte en la modalidad de Sociales del Bachillerato. Aprender haciendo es una de las formas más potentes de aprendizaje y si se nos brinda participar en un programa de este tipo, aún más», destaca Valiente.

Por su parte, Lanza cuenta con una dilatada experiencia en anteriores ediciones. Y es que, una de las razones que le invitan a participar cada año es que STARTinnova es una herramienta que fomenta la cultura emprendedora entre los más jóvenes y que a través del desarrollo de un proyecto real, busca soluciones creativas tratando de dar respuesta a nuevas necesidades que surgen en nuestro entorno». Todo este esfuerzo que realizan los equipos provoca, a su vez, que se «desarrollen competencias tan importantes para su futuro profesional y personal como el pensamiento crítico o la adaptabilidad a un entorno cambiante», señala el tutor, concluyendo que «el programa convierte al alumno en protagonista de su propio aprendizaje».

«STARTinnova ayuda al desarrollo de los estudiantes»

«Un año más colaboramos con el Colegio Salesianos en STARTinnova, ya que consideramos que este tipo de colaboraciones entre empresas y centros educativos son fundamentales para alinear las necesidades de ambas entidades. De este modo, se contribuye a que, en el futuro, se puedan cubrir los requisitos que demanda el mercado laboral.

Alejandro Martínez

Director gerente de Ecrimesa

