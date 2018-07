BERNARDINO ESCALANTE

Vitrinor

Un año más, Vitrinor, Vitrificados del Norte, S.A.L., sigue apostando por nuestros jóvenes y por el emprendimiento. La empresa española fue creada en 1995. Está ubicada en las antiguas instalaciones de Magefesa en Guriezo que ocupan una superficie de 24.000 metros cuadrados.

El presidente, José Luis Alonso, reitera su apoyo en el futuro de la sociedad, los jóvenes, y argumenta su participación en STARTinnova: «Vivimos en una sociedad que cada vez nos exige más años de cotización y por tanto la edad de jubilación es más tardía y, al mismo tiempo, el acceso de nuestros jóvenes al mercado laboral se retrasa más y en la mayoría de los casos, con contratos precarios. No llegamos a entender porquéno se diseñan políticas que favorezcan y acompasen la incorporación de savia nueva, con los referidos procesos de desconexión con el mercado laboral, de los que han estado muchos años al pie del cañón. Nuevas políticas y nuevas ideas, que puedan suponer relevos generacionales, que, con los pies en suelo, estén cargados de conocimiento, de ilusión, de compromiso, de entrega, de innovación y de futuro. Por ello, entendemos que hay que ir dando entrada y responsabilidades a los jóvenes. También queremos hacer una mención especial a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y donde nos obliguemos a mantener un lugar de trabajo diverso, no discriminando a los trabajadores y permitiéndoles realizar sus tareas laborales en un ambiente absolutamente igualitario para todos. Para finalizar y como mentores les pedimos a los jóvenes participantes de Laredo que no se tomen STARTinnova como una asignatura que hay que aprobar; entendemos que el desarrollo del proyecto elegido, la suma de ideas, el trabajo en equipo, la coordinación de personas, trabajos y tiempos, las posibles adversidades que se puedan ir presentando y los reveses de la cruda realidad, tienen que ser los objetivos que les podrán ir haciendo madurar y encontrarse con una realidad que no les tardará en llegar».