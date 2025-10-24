Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Otro de los centros que cuenta con una gran experiencia en el programa es el IES José María Pereda, el cual se une un año más con un total de doce grupos de Bachillerato que contarán con un gran aliado: la empresa mentora NetBees. Los tutores Roberto Aja y Pedro Jesús Saiz, y la tutora Mónica Perales se adentran también en el programa al frente de un os estudiantes que, a pesar de su corta edad, se convertirán en emprendedores en busca de la innovación.

«Apostamos por esta iniciativa porque consideramos que potencia la competencia digital, el trabajo en equipo, la creatividad y la responsabilidad del alumnado al desarrollar y presentar su proyecto dentro del ámbito empresarial», expresa Elena Vicente, directora del centro, quien ve en el programa «una oportunidad para que el alumnado adquiera no solo conocimientos técnicos, sino también valores y habilidades personales que serán esenciales en su futuro académico y profesional».

Por su parte, Saiz se centra en los numerosos motivos que han convencido al alumnado para formar parte de STARTinnova: «Pueden conseguir desarrollar habilidades como la capacidad de crear y gestionar proyectos, ser emprendedores y afianzarse en una formación práctica en herramientas de metodologías de e-learning». De esta manera, también se logra «mejorar en el autoaprendizaje, a trabajar en equipo, a tomar decisiones individuales y consensuadas o comunicarse de una manera más eficiente y clara», finaliza.

«En Cantabria hay oportunidades de crecer y emprender» «Desde NetBees, Laboratorio de IA de Cantabria, queremos acercar al instituto la realidad del mundo empresarial y mostrarles cómo pueden aplicar sus conocimientos en entornos reales. A lo largo de las sesiones, compartiremos nuestra experiencia acompañando a empresas y jóvenes en proyectos colaborativos, donde la innovación, la actitud y el trabajo en equipo son las claves del éxito. Les enseñaremos cómo funcionan los procesos en una empresa moderna, cómo se trabaja con tecnología y cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta para mejorar su futuro profesional, mostrándoles que en Cantabria existen oportunidades para crecer, aprender y emprender», señala Iglesias. Teresa Iglesias Directora de NetBees