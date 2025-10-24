Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Tras dos ediciones sin participar, el Colegio San José-Niño Jesús vuelve a STARTinnova y lo hace de la mano de una empresa del mismo municipio: Reinosa Forgings and Castings. Así, cinco grupos de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales inician un camino en el que estarán guiados por los tutores Walter Blanco y María José Roldán.

«En nuestro colegio entendemos que educar no consiste solo en transmitir conocimientos, sino también en despertar la curiosidad, la iniciativa y la capacidad de pensar de forma crítica y creativa», explica Luis Alberto Ramos, el director del centro educativo, argumentando que «por esta razón, apostamos por una educación que inspire a nuestros alumnos a mirar más allá de lo evidente, a detectar oportunidades en los desafíos y a transformar sus ideas en soluciones reales que generen un impacto positivo en la sociedad».

A pesar de la juventud de los estudiantes, Ramos no duda del impacto que el programa ha tenido y tendrá en ellos ya que «es perfecto para que los estudiantes de 1º de Bachillerato desarrollen todo su potencial emprendedor. A través de esta experiencia, aprenden a trabajar en equipo, a comunicar sus ideas con eficacia, a planificar proyectos sostenibles y a tomar decisiones responsables». Este pensamiento refleja la idea con la que concluye el propio director, quien subraya que «en el Colegio San José creemos firmemente en el poder de las nuevas generaciones para construir un futuro más dinámico, sostenible y justo».

«Creemos en el talento joven de la comarca» «Participar un año más en STARTinnova es un placer para Reinosa Forgings and Castings. Creemos firmemente en el talento joven de la comarca y, a través de este programa de mentorización con el Colegio San José-Niño Jesús, cumplimos con un compromiso fundamental de nuestra responsabilidad como empresa tractora de la comarca de Campoo: impulsar la innovación, el emprendimiento y el pensamiento crÍtico entre las nuevas generaciones. Esta iniciativa no solo ha sido muy satisfactoria en el pasado, tanto por la calidad de los proyectos como por la implicación de ambas partes, sino que además es clave para asegurar un futuro lleno de ideas frescas para nuestra industria», argumenta Gutiérrez. Sergio Gutiérrez Director de Recursos Humanos de Reinosa Forgings and Castings