Ideas de negocio, gastos, ingresos, competencia... Estos son algunos de los términos que los grupos empezaron a conocer desde el pasado 3 de noviembre, fecha en la que se dio el pistoletazo de salida al periodo de trabajo. No obstante, los centro santanderinos, IES José María Pereda y CIFP Número Uno, han hecho una pequeña pausa en el desarrollo de los proyectos para acercarse a sus empresas mentoras: NetBees y Ensa, respectivamente.

La decimotercera edición de STARTinnova trae consigo cinco nuevos equipos. Cinco empresas y centros educativos que no habían trabajado juntos hasta la fecha y que, en esta ocasión, tienen la oportunidad de aprender y poner su esfuerzo, compromiso y experiencia al servicio del otro. Pues bien, una de estas nuevas alianzas es la formada por el CIFP Número Uno y Ensa y qué mejor manera de comenzar este trabajo conjunto que conociendo la actividad diaria del mentor. Por esta razón, los cerca de cuarenta estudiantes, junto con sus tutoras, se trasladaron hasta las instalaciones de Ensa donde, tras una presentación realizada por los responsables de la empresa y una vez conocida en detalle, tanto la actividad que llevan a cabo como el recorrido que posteriormente iban a realizar, se adentraron de lleno en las instalaciones.

Una vez dentro, los visitantes conocieron el Centro de Tecnología Avanzada (CTA), donde se desarrollan de numerosos proyectos y procesos que después se llevaba cabo en la producción. Además, también se adentraron en la fábrica, siempre acompañados por expertos que, tal y como aseguraron los alumnos, «nos han ayudado a aprender mucho sobre la energía nuclear y las distintas maneras de conseguir electricidad con ella». Al margen de esto, también les sorprendió «toda la maquinaria y partes de las centrales que hacen allí como, por ejemplo, los generadores de vapor o los contenedores donde almacenar el uranio residual». Además, tras la visita, cortesía de Ensa, estudiantes y tutoras pudieron reponer fuerzas en el comedor.

«Esta colaboración con el CIFP Número Uno refleja nuestro compromiso con el progreso de Cantabria» Francisco Javier Fernández Presidente y CEO de Ensa