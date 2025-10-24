Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:26 Comenta Compartir

La XIII edición de STARTinnova es una de las que cuenta con más estudiantes de Bachillerato y esto es, en parte, gracias al IES Marqués de Santillana, el cual aporta cuatro equipos que contarán de nuevo con la colaboración de una empresa como Grupo Siec. Además, ambos forman una alianza que se ha ido consolidando con el paso de los años y que esperan dé sus frutos tanto en conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes como en resultados dentro del programa.

«STARTinnova supone para los alumnos del IES Marqués de Santillana, desde hace más de una década, un factor extra de motivación para innovar, poniendo en marcha proyectos tecnológicos que buscan dar respuesta a los innumerables desafíos de la sociedad actual en todos los ámbitos imaginables», señala el director del centro, Roberto Vázquez. Y es que, precisamente, el director ha vivido varias ediciones desde dentro, razón por la que asegura que «a lo largo de estos años, esta iniciativa se ha consolidado como una experiencia educativa enriquecedora, que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor de los estudiantes». A esto hay que sumar la oportunidad que se les ofrece de «aplicar sus conocimientos en contextos reales, desarrollar competencias clave para su futuro profesional y contribuir, con sus ideas y esfuerzo, a la mejora de su entorno».

En definitiva, concluye Vázquez, el programa fomenta la innovación tecnológica y valores como la responsabilidad y la perseverancia y la adaptación».

«Con STARTinnova, lel sector educativo y empresarial se unen» «Con STARTinnova los estudiantes tienen una gran oportunidad para poner de manifiesto su capacidad de emprendimiento en proyectos donde hay que destacar la colaboración del grupo y con el apoyo del profesorado, tutores y las empresas que participamos. Una oportunidad de participar en proyectos que aúnan innovación y emprendimiento en una etapa fundamental para los estudiantes. Además de transmitirles nuestras experiencias empresariales, compartimos con ellos algo mucho más importante como son nuestra cultura empresarial y los valores asociados a ella. Juan de Miguel Presidente de Grupo SIEC

