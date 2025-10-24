Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:16 Comenta Compartir

El CIFP La Granja, que en la pasada edición se hizo con el primer y segundo puesto, vuelve a la carga y lo hace con un total de cuatro equipos de Grado Medio y Grado Superior. Se suman de nuevo a esta iniciativa junto con la empresa mentora que les ha acompañado en los últimos años: Bridgestone. Y es que, ambos han conseguido una mezcla perfecta de experiencia, trabajo y juventud que ha dado sus frutos.

El director del centro de Heras, Juan Carlos Micó, conoce a la perfección el funcionamiento de STARTinnova y explica que «es mucho más que un concurso, es una experiencia transformadora que despierta el espíritu emprendedor en los jóvenes de Cantabria». En esta ocasión, la tutora encargada de sacar adelante los proyectos junto con los estudiantes será Elena Pérez, quien disfruta de su primera participación.

Desde el CIFP La Granja muestran su empeño en que los estudiantes se valoren a sí mismos y crean en sus posibilidades y, en palabras de Micó, «este programa se convierte en una oportunidad única para que el alumnado descubra el poder de sus ideas, aprenda a convertirlas en proyectos reales y desarrolle habilidades clave para su futuro personal y profesional». Un objetivo en el que también pone de su parte la empresa mentora ya que «el contacto directo con esta y el trabajo en equipo les permite crecer en confianza, creatividad y visión crítica y les enseña que emprender no es solo crear negocios, sino también imaginar soluciones, asumir retos».

«STARTinnova permite el salto del aula al terreno real» «Pensemos en una generación que no se limita a imaginar el futuro, sino que lo construye con ideas propias. STARTinnova hace posible ese salto: del aula al terreno real, donde el conocimiento se transforma en acción y sentido. Sin conocimiento no hay pensamiento crítico, y sin pensamiento crítico no afrontaremos los retos tecnológicos del futuro. Aquí se aprende trabajando: investigar, contrastar, prototipar, comunicar. No solo es un proyecto educativo, hablamos de personas. Jóvenes que aprenden junto a mentores con experiencia, que orientan y retan y preguntan. Para Bridgestone, apoyar el programa STARTinnova significa apostar por una juventud que impulsa el cambio», expresa Gómez. Natalia Gómez Directora de planta Bridgestone Puente San Miguel

