Tras no haber participado desde 2018, el Colegio Virgen de Valvanuz regresa a STARTinnova con más ganas que nunca y lo hace, además, de la mano de una empresa selayense como es El Macho. De esta manera, mentor y centro intentarán aprender y disfrutar de una experiencia en la que los tutores, Germán Rodríguez, Ana Isabel España y Jesús Sañudo, tienen un papel fundamental, siendo responsables de los cuatro grupos de Grado Medio de Técnico de Gestión Administrativa participantes.

El director del centro, Raúl Salgado, se muestra ilusionado con esta nueva oportunidad: «nuestro centro participa por segunda vez en STARTinnova y lo hace con la enorme ilusión que supone poder transmitir a nuestro alumnado de Formación Profesional el espíritu emprendedor, considerado en la actualidad una de las bases del progreso». Asimismo, Salgado cree que el programa traerá consigo una serie de beneficios al alumnado que podrán comprobar ellos mismos de primera mano tanto en el presente como en el futuro ya que «los trabajadores del mañana son los estudiantes de hoy y gracias a este concurso nuestros estudiantes podrán poner en práctica su visión empresarial, desarrollarán la proactividad, su capacidad de planificación, la habilidad de comunicación y negociación y el trabajo colaborativo». Por último, asegura que, «además de todo esto, aprenderán a aceptar el fracaso como camino hacia el progreso, en general, valores básicos para ser protagonistas destacados del futuro».

«Aprender a emprender con valores es clave» «Creemos firmemente que el futuro se construye desde la educación y la iniciativa. Por eso, apoyar este programa de emprendimiento junto con un colegio de Salaya es, para nosotros, una inversión en talento, ilusión y desarrollo local. Acercar a los estudiantes al mundo empresarial les permite comprender cómo funcionan las ideas, cómo se transforman en proyectos reales y cómo pueden generar un impacto positivo en su entorno. Queremos que vean la empresa no solo como un lugar de trabajo, sino como un espacio de creatividad, colaboración y crecimiento. En Casa El Macho estamos orgullosos de contribuir a que las nuevas generaciones de Salaya aprendan a emprender con valores», resalta Fernández. Francisco Fernández Copropietario Casa El Macho