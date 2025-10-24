Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Otro de los centros educativos que cuenta con una amplia experiencia en STARTinnova es el IES Besaya, habiendo falta únicamente a una de las trece ediciones del programa. En esta ocasión, de la mano de los tutores Ramón Castrillo y María Belén Echave, tres grupos de Grado Superior de Transporte y Logística y uno de Grado Medio de Comercialización de Productos Alimentarios, unen sus fuerzas con Solvay, quien les ha acompañado en las siete ediciones anteriores.

«Desde el IES Besaya llevamos participando varios cursos en STARTinnova y lo hacemos porque se trata de una iniciativa que permite a nuestro alumnado de Formación Profesional desarrollar proyectos innovadores que responden a necesidades reales del entorno y aplicar conocimientos técnicos y habilidades transversales», explica Ángela Benito, directora del centro.

En una sociedad en la que formación y empresa están cada vez más unidas, desde el IES Besaya valoran a STARTinnova como «una oportunidad para conectar la formación académica con el mundo empresarial, potenciando el talento joven y su implicación activa en nuestra sociedad». Por otro lado, el centro torrelaveguense ha destacado siempre por contar con un gran número de estudiantes en el programa, una participación elevada que, tal y como señala Benito, «muestra nuestro compromiso con la innovación educativa y también refleja en la motivación y el entusiasmo con la que el alumnado afronta anualmente este gran reto que tienen por delante».

«Contribuímos al progreso de nuevas generaciones» «En Solvay estamos convencidos de que nuestro propósito: Somos química esencial, haciendo posible el progreso durante generaciones, se construye también más allá de nuestras instalaciones. Por esta razón, participar un año más como mentores en el programa de emprendimiento STARTInnova de El Diario Montañés representa una oportunidad valiosa. Colaborar con centros educativos como el IES Besaya de Torrelavega nos permite acercar la realidad industrial y empresarial al talento joven, dotándolos de una visión global y de competencias clave en innovación y emprendimiento.