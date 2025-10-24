Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:43 Comenta Compartir

El Colegio de Fomento Torrevelo-Peñalabra es otro de los centros que aporta alumnado de Bachillerato al programa. Tres equipos tutorizados por Ruth Delgado y mentorizados, al igual que en la anterior edición, por Standard Cableteam. Con la juventud y las ganas de aprender pro bandera, el alumnado aprovechará la experiencia y conocimiento de su mentor para ir dando forma a los proyectos a lo largo de los próximos cuatro meses.

Por su parte, Lourdes Maldonado, directora del centro, explica de esta manera la influencia que STARTinnova ha tenido en el alumnado: «Por nuestra experiencia en ediciones pasadas, hemos comprobado que este programa no solo fomenta la iniciativa personal, sino que también mejora de manera significativa la forma como nuestros alumnos trabajan en equipo», añadiendo que «enlaza de manera natural con los proyectos enfocados en mejorar la competencia comunicativa que venimos desarrollando en el colegio desde que son pequeños, ayudándoles a expresarse con claridad, defender sus ideas y escuchar activamente a los demás». En esta misma línea, Delgado destaca que «esta iniciativa ofrece mucho más que un simple concurso. Es una experiencia que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor de los estudiantes». A todo esto hay que sumar el hecho de poder contar con profesionales de una empresa como Standard Cableteam, los cuales, según la propia tutora, «nos inspiran y guían nuestro crecimiento».

«Fomentamos una mentalidad emprendedora» «Standard Cableteam renueva su compromiso con la innovación y el talento joven participando activamente en STARTinnova, el programa de emprendimiento promovido por El Diario Montañés. A través de esta iniciativa, la empresa colaborará con los estudiantes, aportando su experiencia en el sector y guiándolos en el desarrollo de sus ideas. El objetivo es fomentar una mentalidad emprendedora, no solo para crear nuevos negocios, sino también para transformar los ya existentes. Esta actitud, clave para la evolución y sostenibilidad de las empresas a largo plazo, es un valor estratégico que Standard Cableteam considera esencial para afrontar los retos del futuro empresarial en Cantabria», indica Cano. David Cano Director general de Standard Cableteam