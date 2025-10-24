Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 12:52 Comenta Compartir

El Colegio Castroverde es uno de los pocos centros que pueden presumir de haber participado en todas y cada una de las ediciones de STARTinnova. Sin embargo, en esta ocasión estrena alianza con Centro Tecnológico CTC, empresa que, junto con la tutora Sonia Pacheco, estarán al frente de los cuatro grupos de Bachillerato participantes.

«Hace doce años ya que comenzamos a participar y cada curso lo vivimos como una aventura nueva porque para nosotros no es solo un certamen, es una oportunidad para que los alumnos se descubran a sí mismos, aprendan a colaborar, a debatir ideas y a poner en práctica su creatividad mientras piensan en proyectos que pueden mejorar su entorno», expone Pacheco. Y es que, la tutora, con también doce ediciones a sus espaldas ha podido ver como, a lo largo de todo es tiempo «a estudiantes tímidos animarse a hablar en público, a otros aprender a escuchar y a ponerse de acuerdo, y a todos ilusionarse al ver cómo una idea puede transformarse en algo concreto». Unos hechos a los que hay que sumar el contacto con la empresa, que es «uno de los momentos más esperados: visitar sus instalaciones y conversar con profesionales les hace sentirse parte del mundo real y les muestra que su esfuerzo tiene sentido».

Por su parte, la directora del centro Lucía Garma ve en STARTinnova una posibilidad de «adentrarse en el mundo laboral antes de finalizar Bachillerato, lo que les permite valorar, con más criterio, posibles caminos para su futuro a medio plazo».

«Los estudiantes buscan respuestas a problemas reales» «Nuestra participación en STARTinnova representa una oportunidad excepcional para acercar al alumnado de Cantabria a los procesos de innovación y transferencia tecnológica que desarrollamos en nuestro centro. De la misma manera que nuestro equipo crea e implementa soluciones avanzadas para afrontar los desafíos del tejido productivo y mejorar su competitividad, los jóvenes participantes del programa idean propuestas originales que buscan dar respuesta a problemas reales en distintos ámbitos. STARTinnova también se convierte en una vía privilegiada para que los investigadores del mañana conozcan de primera mano la labor del único centro tecnológico de la región», expresa Sancristobal. Beatriz Sancristobal Directora general de Centro Tecnológico CTC

Temas

STARTinnova

Bachillerato