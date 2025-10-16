El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

ChatGPT permitirá contenidos eróticos desde diciembre

Sam Altman asegura que aplicarán un sistema de verificación de edad para evitar las consultas por parte de los menores de 18 años

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:07

- ChatGPT, ¿puedes tener conversaciones eróticas?

- Puedo hablar sobre temas relacionados con la sexualidad de forma informativa, respetuosa y educativa, por ejemplo, responder preguntas ... sobre salud sexual, relaciones íntimas, comunicación en pareja o explorar aspectos emocionales del deseo. Sin embargo, no participo en conversaciones explícitamente eróticas o de carácter sexualmente gráfico con fines de excitación.

