Reino Unido podría imponer la máxima multa a Facebook por Cambridge Analytica La red social «no brindó la clase de protección que debe ofrecer según las leyes de protección de datos» y podría tener que pagar la penalidad máxima de las autoridades británicas sobre privacidad

La comisionada de información de Reino Unido, Elizabeth Denham, ha informado este miércoles de que tiene la intención de multar a Facebook por la violación de la ley de protección de datos, mientras su oficina investiga cómo accedió la consultora Cambridge Analytica a los datos de millones de usuarios de forma indebida.

El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha enfrentado a preguntas de los legisladores de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre cómo Cambridge Analytica consiguió indebidamente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook.

Al actualizar su investigación sobre el uso de análisis de datos por campañas políticas, Denham ha asegurado que tiene la intención de multar a Facebook con 500.000 libras (alrededor de 560.000 euros), una cifra pequeña para una compañía con un valor de mercado de 590.000 millones de dólares (alrededor de 502.000 millones de euros), pero la cantidad máxima permitida.

Denham ha afirmado que Facebook ha violado la ley al no proteger la información de las personas y que no había sido transparente acerca de cómo los datos fueron recogidos por otros en su plataforma. «Las nuevas tecnologías que usan análisis de datos para microobjetivar a las personas brindan a los grupos de campañas la capacidad de conectarse con votantes individuales. Pero esto no puede ser a expensas de la transparencia, la equidad y el cumplimiento de la ley», ha manifestado en un comunicado.

Facebook puede responder a la comisionada antes de tomar una decisión final y ha señalado que está revisando el informe y que responderá pronto. «Como hemos dicho antes, deberíamos haber hecho más para investigar las afirmaciones sobre Cambridge Analytica y tomar medidas en 2015», ha aseverado Erin Egan, responsable principal de privacidad en Facebook, en un comunicado. «Hemos trabajado estrechamente con la Oficina del comisionado de información en su investigación de Cambridge Analytica, tal como lo hemos hecho con las autoridades de Estados Unidos y otros países», ha añadido.

Los legisladores británicos han lanzado una investigación sobre «noticias falsas» y su efecto en las campañas electorales, centrándose cada vez más en Cambridge Analytica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrató a Cambridge Analytica en 2016 y la compañía ha negado que su trabajo sobre la exitosa campaña electoral del magnate utilizara datos.

Sin embargo, el informe de la comisionada de información afirmó que otras medidas reglamentarias incluirían un enjuiciamiento penal contra la empresa matriz de Cambridge Analytica, SCL Elections, por no abordar el aviso de cumplimiento del regulador.

Además ha señalado que enviaría cartas de advertencia a 11 partidos políticos para obligarlos a auditar sus prácticas de protección de datos.