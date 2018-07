'Shadow of the Tomb Raider': Lara Croft está de vuelta Escenario de la presentación de 'Shadow of the Tomb Raider'. / Rubén Penit El nuevo título de la saga, que saldrá a la venta el 14 se septiembre, incluye un nuevo mundo basado en las antiguas civilizaciones mayas llamado Paititi RUBÉN PENIT GARCÍA Madrid Viernes, 27 julio 2018, 15:44

Eidos-Montréal apuesta fuerte por una Lara Croft más completa. Tras la aparición de 'Tomb Raider' (2013) y 'Rise of the Tomb Raider' (2015-2016), la trilogía se completa con 'Shadow of the Tomb Raider', el primer videojuego de Lara Croft dedicado exclusivamente a las videoconsolas y ordenadores de última generación, ya que 'Rise of the Tomb Raider' fue apareciendo de manera progresiva como una remasterización en PS4 tras haber aparecido en primer lugar para Xbox 360 y después para Xbox One.

El último juego de la trilogía promete, según sus propios desarrolladores -quienes presentaron el videojuego en Madrid de la mano de Koch Media- traer a «una Lara más completa, guerrera y que se mimetiza a la perfección con la naturaleza». Además, añaden, «Lara es más capaz y calculadora, ya que sobrevive y finalmente domina una selva más brutal que nunca».

El juego, que saldrá a la venta el próximo 14 de septiembre, cuenta con la colaboración de dos empresas desarrolladoras como son Eidos-Montréal -encargados de desarrollar el videojuego por primera vez- y Crystal Dynamics; y con Square Enix como editor, mostrando una apuesta muy fuerte del grupo más talentoso de desarrolladores por completar una trilogía que ha ido de menos a más. Según Jason Dozois, director de narrativa del videojuego, y Heath Smith, diseñador líder de 'Shadow of the Tomb Raider' el juego mostrará el momento más crucial de la vida de Lara, el total crecimiento de la protagonista de la saga, en el que se convertirá en una verdadera «saqueadora de tumbas». Señalan además que esta tercera entrega proporcionará a la protagonista «un momento decisivo», ya que «se convertirá en la Tomb Raider que debe ser».

Con una estética similar al videojuego 'The Last of Us', 'Shadow of the Tomb Raider' añade a las aventuras de Lara Croft diferentes civilizaciones. Además de los paisajes ya presentes en las anteriores ediciones del juego, en el último lanzamiento se incluirán elementos pertenecientes a la civilización maya, centrándose en un nuevo mundo basado en elementos de la cultura latinoamericana llamado Paititi.

Jason Dozois y Heath Smith durante la presentación del videojuego. / Rubén Penit

Tal y como explican sus desarrolladores, el juego se basa en el recorrido que hace Lara persiguiendo a Trinity, los responsables del asesinato de su padre, mientras trata de salvar al mundo evitando un apocalipsis maya y sobrevive a las fuerzas de la naturaleza. Asimismo, como ya anunciaron en la presentación de la nueva entrega Dozois y Smith, según vaya avanzando el juego, «Lara se enfrentará a una elección que la definirá a ella y al futuro de la humanidad».

Paititi y la infiltración, las grandes novedades

Durante la prueba del juego se pudo observar que la jugabilidad es más sencilla que en las ediciones anteriores, siendo muy similar a otros videojuegos de características parecidas como 'The Last of Us' (premiado al mejor juego del año en el 2013) o 'Uncharted'. Destacan los impresionantes gráficos que muestran hasta el más mínimo detalle de las civilizaciones tratadas en el juego, y el sonido que provoca en el jugador la sensación de estar en el mismo lugar que la protagonista.

En cuanto a la jugabilidad, además de la mejora en la movilidad del personaje, esta nueva entrega permite ser aún más creativo al jugador a la hora de enfrentarse a adversidades, ya que la capacidad de mimetización de Lara con la naturaleza aumenta respecto a ediciones anteriores, siendo capaz de utilizar las plantas que encuentra en la selva para fabricar munición y crear diferentes herramientas que serán de gran utilidad durante el desarrollo del videojuego.

La gran novedad de esta entrega se encuentra en la aparición de Paititi, que tal y como aseguran Jason Dozois y Heath Smith es «el núcleo más grande jamás creado», una antigua civilización inexplorada por el mundo moderno y llena de aventuras para los jugadores.

Además de la aparición de Paititi, la otra gran novedad es la infiltración que adquiere sentido en el videojuego más que nunca. Eidos-Montréal ha conseguido hacer de esta característica un arma esencial para este nuevo lanzamiento y le ha otorgado sentido a la palabra 'shadow' (sombra) que aparece en el título de su nueva entrega.

El único pero que se puede sacar a este videojuego, que sale a la venta el 14 de septiembre (69,99 euros para Xbox One y PS4, y 59,99 para PC), es la oscuridad que muestra en algunos momentos ya que, a pesar de que Lara va acompañada constantemente de su linterna, hay algunos recovecos que son demasiado oscuros para la joven heroína y para sus fans, creando en algunas ocasiones un cierto desconcierto sobre el lugar en el que el jugador se encuentra.