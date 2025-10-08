1.226 personas utilizan el servicio de teleasistencia en Torrelavega

El dato no representa únicamente a aquellos que han estado dadas de alta de forma simultánea, sino al total de personas que han recibido el ... servicio en algún momento del año. Sumados todos, son 1.226 vecinos los que utilizan el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en Torrelavega. Y cada vez son más. Esta cifra, que corresponde al año pasado, supera en un 5% al del anterior, lo que confirma una «creciente demanda y la utilidad de este recurso», como apuntan desde el Ayuntamiento de Torrelavega.

El número real de personas beneficiarias -mayores, personas con alguna discapacidad, etc.- viene a explicar la inversión dedicada a la contratación de este servicio a una empresa privada. El Consistorio, a través de la Concejalía de Bienestar Social, acaba de sacar un nuevo contrato a licitación, destinado un presupuesto base de casi medio millón de euros (467.575) a este servicio durante al menos dos años.

La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico ubicado en un Centro de Atención y en el domicilio del usuarios, permite a las personas mayores o con alguna discapacidad entrar en contacto verbal durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Todo con solo pulsar el botón que llevan constantemente. El objetivo: garantizar una intervención inmediata ante situaciones de crisis y, además, facilitar la permanencia en el hogar durante la tercera edad. Además, el servicio se complementa con 'agendas de usuario' que permiten recordar la necesidad de realizar una actividad concreta, ya sea la toma de medicamentos o la realización de una gestión.