Una mujer usuaria del servicio, en una imagen de archivo. J. A.

1.226 personas utilizan el servicio de teleasistencia en Torrelavega

El registro de usuarios en 2024 supera en un 5% al del año anterior

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:02

El dato no representa únicamente a aquellos que han estado dadas de alta de forma simultánea, sino al total de personas que han recibido el ... servicio en algún momento del año. Sumados todos, son 1.226 vecinos los que utilizan el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en Torrelavega. Y cada vez son más. Esta cifra, que corresponde al año pasado, supera en un 5% al del anterior, lo que confirma una «creciente demanda y la utilidad de este recurso», como apuntan desde el Ayuntamiento de Torrelavega.

