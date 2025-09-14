El aparcamiento disuasorio del Ferial de Torrelavega se encarece 170.000 euros

El futuro aparcamiento disuasorio en altura del Ferial de Torrelavega será más caro de lo que se había calculado al inicio. El Gobierno de Cantabria ... ha aprobado una modificación del contrato que eleva el presupuesto en unos 170.000 euros, una revisión que sitúa la inversión global en torno a los cinco millones de euros.

La noticia llega cuando la obra apenas ha echado a andar, pero desde el equipo de gobierno municipal se insiste en que esta circunstancia no debe interpretarse como un contratiempo. El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, explicó que «no hay motivos para pensar que este ajuste vaya a retrasar la ejecución del proyecto». Según defendió, el encarecimiento responde a ajustes técnicos y es un fenómeno habitual en construcciones de gran tamaño.

El estacionamiento del Ferial es una de las principales apuestas de la estrategia de movilidad diseñada para la ciudad. El edificio contará con varias plantas sobre rasante para vehículos y una planta baja que se destinará a dependencias municipales. En total se habilitarán 222 plazas, de las cuales ocho estarán reservadas para personas con movilidad reducida. La idea es que los conductores dejen allí el coche y puedan acceder después al centro a pie, reduciendo así la presión sobre el tráfico en las calles más concurridas y contribuyendo a un entorno urbano más habitable.

El proyecto original, redactado a comienzos de 2024 por la oficina Ingenia, partía de un presupuesto base de algo más de seis millones de euros. Finalmente fue adjudicado a la UTE Tektia-El Ferial por una cifra inferior, en un proceso que se benefició de la financiación europea incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La corrección aprobada ahora devuelve parte del presupuesto a cifras cercanas a la estimación inicial, lo que, según fuentes municipales, confirma la complejidad de la actuación.

Fuentes municipales recuerdan que este tipo de movimientos «no son excepcionales, sino frecuentes en obras de gran calado, donde siempre surgen ajustes sobre el papel inicial». Recalcan además que el plazo de 18 meses establecido en el contrato continúa vigente y que la previsión es tener la infraestructura en funcionamiento a lo largo de 2026.

El aparcamiento disuasorio del Ferial se enmarca en una estrategia más amplia que busca facilitar alternativas al estacionamiento en superficie en el centro de la ciudad. Desde el Ayuntamiento se confía en que esta obra contribuya a ordenar el tráfico, a mejorar la movilidad y a ofrecer una imagen renovada.

El concejal insistió en que la clave de este proyecto no es solo levantar un edificio de aparcamientos, sino sentar las bases de un modelo de ciudad más moderno, con espacios menos saturados y con una movilidad pensada a largo plazo. A su juicio, el esfuerzo económico extra merece la pena porque permitirá dar respuesta a una de las demandas históricas de los vecinos: disponer de plazas suficientes, seguras y bien situadas para dejar el coche sin necesidad de invadir el centro, evitando problemas de saturación.