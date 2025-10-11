ATI exige que se abra expediente a las técnicos condenadas por acoso

El sindicato ATI ha solicitado una reunión urgente con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para pedir que se abra expediente disciplinario a las cuatro ... técnicos del laboratorio de Anatomía Patológica condenadas por acoso laboral continuado a sus compañeros del Hospital Sierrallana de Torrelavega, «al ser total y sobradamente necesario proteger a las víctimas», que siguen compartiendo jornada laboral en la actualidad con las «susodichas delincuentes» -tres de ellas consolidaron su plaza en Valdecilla-. A juicio del sindicato, «es incomprensible» que no se haya dado importancia al asunto y no se les haya expedientado, «como ATI ha pedido en reiteradas ocasiones a través del Subdirector de Recursos Humanos del SCS», apunta.

Por ello, denuncia «la dejación de funciones» de la Consejería, ahora con César Pascual (PP) al frente, aunque los hechos condenados se prolongaron desde 2011 hasta 2019, es decir, a lo largo de tres legislaturas, las dos últimas gobernadas por el bipartito PRC-PSOE. De hecho, fue el consejero socialista Miguel Rodríguez quien atendió finalmente a la denuncia formulada en marzo de 2019 por el entonces delegado de UGT en Sierrallana, José María Fernández Cobo, y quien ordenó una inspección en el laboratorio de Anatomía Patológica.

En vista del informe resultante, fechado en julio de ese año, se dio traslado a la Fiscalía. Pero en aquel momento no se les abrió expediente disciplinario desde la Administración, lo que ha provocado que ahora, ya con la sentencia firme, no se pueda sancionar a las condenadas porque «los hechos han prescrito», según argumentan desde Sanidad. ATI critica «el pasotismo y la falta de vergüenza de Pascual», que en enero de 2024, tras publicarse la pena de prisión por coacciones para las cuatro acusadas, consideró los hechos «de una gravedad extrema», lo que podría llevarles a perder su plaza y su condición de personal estatutario y, sin embargo, «no hicieron nada». Además, censura que durante años las Gerencias, Direcciones Médicas, jefes del servicio y equipos de Prevención de Riesgos Laborales de Sierrallana «hicieron oídos sordos a tamaña tortura, igual que el sindicato CSIF, que para más inri acudió al juicio como testigo de las hoy condenadas». ATI pide a la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, que «depure responsabilidades» sobre este caso y vigile «otro conflicto que ocurre desde enero de 2025 en Urgencias de Valdecilla, del que ya constan 21 denuncias de trabajadores».