El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ATI exige que se abra expediente a las técnicos condenadas por acoso

El sindicato pide vigilar «otro conflicto» que ocurre desde enero de 2025 en Urgencias de Valdecilla y del que constan hasta 21 denuncias de trabajadores

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El sindicato ATI ha solicitado una reunión urgente con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para pedir que se abra expediente disciplinario a las cuatro ... técnicos del laboratorio de Anatomía Patológica condenadas por acoso laboral continuado a sus compañeros del Hospital Sierrallana de Torrelavega, «al ser total y sobradamente necesario proteger a las víctimas», que siguen compartiendo jornada laboral en la actualidad con las «susodichas delincuentes» -tres de ellas consolidaron su plaza en Valdecilla-. A juicio del sindicato, «es incomprensible» que no se haya dado importancia al asunto y no se les haya expedientado, «como ATI ha pedido en reiteradas ocasiones a través del Subdirector de Recursos Humanos del SCS», apunta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  7. 7

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  8. 8

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  9. 9

    El desvío del tren en Torrelavega se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ATI exige que se abra expediente a las técnicos condenadas por acoso