Entrada del Hospital Sierrallana, donde se registraron las coacciones condenadas. Luis Palomeque

Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»

«No se puede consentir que ellas sigan trabajando como si nada», lamentan quienes sufrieron las vejaciones de las cuatro técnicos de laboratorio condenadas a prisión

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Han pasado muchos años desde que decidió alejarse («por salud») de aquel «nido de víboras» que dominaba el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana ... de Torrelavega. Cambió de destino laboral y tuvo que dejar atrás «un trabajo que me apasionaba». Ayer, como cada vez que sale una noticia en relación con aquella pesadilla que le tocó vivir, se le volvió a poner «el nudo en el estómago». «No lo puedo evitar, se me remueve todo», confiesa una de las primeras personas que denunció las maniobras del «grupo de presión» formado por las cuatro técnicos de laboratorio condenadas a penas de entre tres y cinco años de cárcel por acoso laboral continuado hacia sus compañeros. Los hechos se produjeron entre 2011 y 2019, hasta que se abrió por fin una investigación interna que desembocó en una sentencia sin precedentes, que ya es firme desde septiembre.

