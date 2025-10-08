El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada al Hospital Sierrallana de Torrelavega, donde actuó «el grupo de presión» entre 2011 y 2019. Luis Palomeque

Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija

Sanidad descubre que cuando se realizó la investigación interna en el hospital «no se les abrió expediente disciplinario y ahora ya es tarde, porque los hechos han prescrito»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:12

Las cuatro trabajadoras del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana que fueron condenadas a penas de tres a cinco años de cárcel por acoso ... laboral continuado a sus compañeros no perderán su plaza fija en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) por una «clara dejación de la administración», como aseguran fuentes de la Consejería, que se declara «atada de pies y manos» tras descubrir que «no se les abrió un expediente disciplinario tras recibir las conclusiones de la inspección encargada de investigar el caso» (informe firmado en julio de 2019), y ahora, que ya hay una sentencia firme y se podrían tomar medidas administrativas, se encuentran con que «los hechos ya han prescrito» (han pasado los cuatro años que establece el Estatuto Marco para faltas graves) y no hay posibilidad de actuar contra ellas.

