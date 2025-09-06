Avanza el proyecto de 1,4 millones para limpiar y mantener viales, con dos empresas candidatas

Avanza la contratación de uno de esos servicios importantes y con impacto directo en la vida de los vecinos, el de la limpieza y ... el mantenimiento de la vía pública y las calzadas de Torrelavega. El Ayuntamiento, que prevé destinar a ello 1,4 millones de euros en los próximos dos años -715.000 por anualidad-, ya escucha ofertas de dos empresas aspirantes a la licitación: Servicios y Obras del Norte (Senor) y Aquaterra Servicios Infraestructuras.

MÁS INFORMACIÓN Vecinos y empresarios reclaman «control» en el polígono para erradicar un vertedero ilegal

Los técnicos estudian ambos ofrecimientos y realizarán una propuesta de adjudicación en los próximos días, encargando un servicio que supone uno de los desembolsos más importantes de la Administración local, como ya enfatizó hace unos meses el concejal del área, Borja Sainz Ahumada. Sea cual sea la adjudicataria, esta deberá subrogar a los trabajadores actualmente asignados al servicio.

Y es que, con este proyecto, el Ayuntamiento derivará el mantenimiento de viales municipales, tanto de las aceras como de las calzadas, así como otro tipo de obras pequeñas de ampliación o reforma, la eliminación de barreras arquitectónicas, etc. Hay muchas calles donde intervenir. Y la forma de vehicular esas tareas será este servicio, «necesario para atender las múltiples necesidades de mantenimiento que surgen y mantener así la seguridad tanto de peatones como de vehículos».