Vecinos y empresarios reclaman «control» en el polígono para erradicar un vertedero ilegal

El polígono industrial de Tanos-Viérnoles, uno de los espacios empresariales de referencia en Torrelavega, se ha convertido en los últimos meses en un foco ... de acumulación de residuos de todo tipo. En un área concreta del recinto se depositan muebles, escombros, basura y líquidos de dudosa procedencia como si se tratara de un punto limpio improvisado, pese a que el más cercano se encuentra a poco más de dos kilómetros -junto a la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Cantabria-.

La situación preocupa tanto a los trabajadores de la zona como a los vecinos, que denuncian la ausencia de control en este espacio. Javier Polanco, portavoz de la Mesa de Movilidad del Besaya, ha advertido de que «no está vigilado, no está atendido, no está controlado y supone una amenaza de incendio y de salud pública para viandantes y empleados del polígono».

Polanco lamenta que este emplazamiento haya acabado funcionando como un supuesto «punto limpio para el polígono» pese a no contar con señalización, vallado ni personal que lo gestione. «Ni siquiera retiran los residuos que se vierten allí, con el agravante de que hay toda clase de basura, hasta litronas de lo que parece aceite o vete a saber qué tipo de residuo», critica. Para él, el problema no se reduce solo a la conducta incívica de quienes depositan allí sus desechos, sino también a la falta de regulación clara sobre la gestión del espacio.

Por su parte, el concejal de Limpieza Viaria, Pedro Pérez Noriega, reconoce la existencia del problema, aunque recuerda que «no es la primera vez que actuamos». Según ha explicado, el Ayuntamiento ha procedido en varias ocasiones a limpiar la zona, pero la acumulación de basuras se repite periódicamente. «Se ha limpiado varias veces y ahora vamos a erradicarlo de forma definitiva», aseguró.

El edil señala que la nueva medida será retirar por completo los contenedores que permanecen en el lugar, al no haberse podido identificar a sus propietarios. «Esta vez se va a actuar quitando los contenedores», confirmó, al tiempo que recordó que, tras la disolución de la unidad de conservación que gestionaba el polígono, el mantenimiento del mismo ya es competencia municipal.

El Consistorio confía en que la supresión de los contenedores y el seguimiento municipal frenen un problema que, de persistir, amenaza con consolidar al polígono como un vertedero incontrolado.