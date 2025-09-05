El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado actual de uno de los puntos del polígono industrial. DM

Vecinos y empresarios reclaman «control» en el polígono para erradicar un vertedero ilegal

El Ayuntamiento anuncia que retirará los contenedores y asumirá el mantenimiento de la zona industrial de Tanos-Viérnoles

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El polígono industrial de Tanos-Viérnoles, uno de los espacios empresariales de referencia en Torrelavega, se ha convertido en los últimos meses en un foco ... de acumulación de residuos de todo tipo. En un área concreta del recinto se depositan muebles, escombros, basura y líquidos de dudosa procedencia como si se tratara de un punto limpio improvisado, pese a que el más cercano se encuentra a poco más de dos kilómetros -junto a la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Cantabria-.

