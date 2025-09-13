Avanzan las obras de los nuevos vestuarios del Servicio de Limpieza Las instalaciones, ubicadas en el Mercado Nacional de Ganados, darán servicio a 80 trabajadores con taquillas dobles

Laura Masegosa Torrelavega Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Las obras de construcción de los nuevos vestuarios del Servicio Municipal de Limpieza Viaria en el Mercado Nacional de Ganados avanzan según lo previsto. Con una inversión de 549.340 euros y un plazo de ejecución de diez meses, la actuación supone una de las principales mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del servicio.

El alcalde, Javier López Estrada, acompañado por los concejales Borja Sainz, Pedro Pérez Noriega, Rosario Fernández y Borja Peláez, visitó en el transcurso de esta semana los trabajos que ejecuta la empresa Llorente Electricidad, tras tres meses de desarrollo.

Las nuevas instalaciones se ubican en una planta sin uso de la nave de ordeño del recinto ferial y estarán organizadas en módulos diferenciados para 70 hombres y 10 mujeres. Cada trabajador dispondrá de dos taquillas y los vestuarios contarán con aseos, un aseo adaptado con ducha, oficina y almacén. Además, tendrán acceso independiente desde el exterior para garantizar el funcionamiento autónomo respecto a la actividad del Mercado Nacional de Ganados.

El concejal de Obras en funciones, Borja Sainz, subrayó que se trata de un «paso importante en la mejora de las condiciones laborales», en cumplimiento del Acuerdo de Mejora del Servicio de Limpieza.

Por su parte, el edil de Hacienda, Limpieza y Seguridad, Pedro Pérez Noriega, destacó que las instalaciones serán modernas, climatizadas e insonorizadas, y que se levantan en una zona sin uso que no se verá afectada por futuros proyectos como el Europan.